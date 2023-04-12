Названы цены на новую недвижимость в Крыму – теперь дистанционно её покупают прямо с Камчатки

В Крыму набирают популярность дистанционные сделки с недвижимостью, когда физическое присутствие покупателя не требуется, а его личность подтверждает банк. Это существенно расширяет возможности рынка, но пока главным фактором остается цена, сообщила в эфире «Радио Крым» директор по маркетингу одной из ведущих строительных компаний региона Дарья Осадчая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Жители других регионов достаточно активно приобретают квартиры. Примерно 20% сделок по жилой недвижимости проходится как раз на жителей других регионов. Сегодня есть возможность совершать сделки дистанционно, поэтому люди очень активно на это идут. Недавно у нас была сделка с Камчаткой, и все происходило в режиме онлайн, – уточнила она.

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– Банки сегодня предоставляют такую услугу, и наш крупнейший крымский банк достаточно активно развивает дистанционные сделки. Они одни из первых вообще в России запустили дистанционные сделки не только на рекреационную недвижимость, которая традиционно более популярна у жителей материковой части России, но и жилую недвижимость тоже покупают с применением дистанционных сделок. То есть для этого не обязательно посещать банк – главное подтвердить личность, а это можно сделать буквально за 5 минут в любом отделении банка, и предоставить все сканы документов и так далее. Договор можно заключить в режиме онлайн, вот как с Камчаткой. У нас там около 12 часов разница во времени, и это было несколько проблематично. Но, тем не менее, интересный опыт: жительница Камчатки приобрела себе квартиру в Алуште и уже летом этим приедет к себе домой».

Однако решающим фактором при выборе жилья остается его стоимость, и только после район, где находится недвижимость.

«Первое, что предпочитают люди – это цена, и этот фактор сегодня ключевой. Не так уже популярен фактор локаций, потому что город расширяется, если говорить, например, о Симферополе. Третий фактор – это репутация застройщиков. Люди хотят покупать у надёжного застройщика, чтобы обезопасить свои вложения. Следующий важный фактор, четвёртый по значимости – это наличие социальной инфраструктуры. То есть люди сегодня уже в определённой степени избаловались тем, что застройщики предоставляют комфортную городскую среду в рамках своих проектов. Люди обращают внимание на наличие детского сада, на наличие школы, на наличие новой улично-дорожной сети, на наличие какой-то сбалансированной коммерции. Поэтому эти четыре фактора определяющие при выборе недвижимости», – подчеркнула Осадчая.

По ее информации, в Крыму однокомнатные квартиры продаются примерно на уровне 115-120 тысяч за квадратный метр. В Симферополе и в Севастополе цена чуть выше, но спрос в Севастополе пока чуть ниже, чем в Симферополе. В Симферополе достаточно активно растущая экспозиция, появляются новые проекты.

Цена на двухкомнатные традиционно чуть ниже, примерно на уровне 110-115 тысяч рублей за квадратный метр, и трёхкомнатные квартиры продаются на уровне там примерно 100-105 тысяч за квадратный метр. То есть это уже более дешёвый вариант за квадрат, но более дорогой в целом за квартиру. Цена, предполагается, существенно расти в ближайшее время не будет.

«Призываю подумать об этом всех, кто хочет приобрести недвижимость, что лучшего времени для покупки, чем сейчас, когда есть желание, есть возможность, наверное, не будет. Поскольку цена за квадратный метр на первичном рынке не будет снижаться, и это однозначно связано с фактором спроса. Он не очень активно, но растёт», – заключила эксперт.