Названы два главных врага Порошенко

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Главная задача украинского президента Петра Порошенко – не допустить во второй тур предстоящих выборов своего главного конкурента – подельницу по Майдану не меньшую русофобку Юлию Тимошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель правления «Фонда Развития гражданского общества» Константин Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что главная игра, которую Порошенко собирается сыграть – это не только на антироссийской риторике и милитаризации, на томосе влезть самому во второй тур. Главная идея, которую там пытаются реализовать, но пока не придумали как – это каким образом не пустить Тимошенко во второй тур, каких придумать кандидатов, чтобы развалить её рейтинг. Потому что с Тимошенко, конечно, побеждать будет сложно. И сейчас игра идёт в этом.

Поэтому Порошенко, для того, чтобы решить первый этап своей задачи, будет делать ровно то, о чём мы сказали. И провокация это не последняя. А что ещё ждёт Украину, для того, чтобы ошельмовать Тимошенко и размазать её рейтинг, и какие ещё появятся кандидаты – это вопрос января-февраля. И мы с интересом будем наблюдать», – резюмировал Костин.