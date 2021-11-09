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09.11.2021 15:22
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Медицина, Россия
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Названы фракции Госдумы с самым высоким процентом противников вакцинации

Депутаты Госдумы РФ, отказывающиеся делать прививки, могут заразить коронавирусом своих коллег из Белоруссии. Об...

Депутаты Госдумы РФ, отказывающиеся делать прививки, могут заразить коронавирусом своих коллег из Белоруссии.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть такие и за столом президиума. Среди них те, кто собирается поехать на заседание парламента Белоруссии и России. Мы не имеем права на это», – сказал Володин.

По его данным доля непривитых среди депутатов от «Единой России» составляет  8%, от ЛДПР – 13%, от «Справедливой России» – 25%, от партии «Новые люди» – 33%, от КПРФ – 36,8%.

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