01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Названы главные угрозы нацбезопасности Украины

Среди главных угроз национальной безопасности Украины: война, прекращение транзита газа, эпидемиологическая ситуация, угрозы в энергетической сфере, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью изданию “Левый берег” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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“Номер один — безусловно, война. Потому что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от нашей территории, так что нельзя игнорировать и расслабиться. Второе — энергетика. Здесь несколько угроз, связанных с ограничительными мерами Российской Федерации, которая пытается влиять на отдельных наших политиков, бизнесменов. Коксующийся уголь. Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия — фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января. Таких проблем очень много, и нам нужно иметь на них ответ. Эпидемиологическая ситуация не самая лучшая. Нам нужно проанализировать ситуацию с эпидемией кори и необходимые меры. Эпидемия — страшная вещь”, — сказал он.

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