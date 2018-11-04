Названы имена украинских политиков, чье имущество арестуют в Крыму
Крымскому муфтияту будет передано имущество не запрещенного в России меджлиса, а его основателя Мустафы Джемилева.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков.
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«У меджлиса имущества не было, потому что он и при Украине был нелегальной структурой. Все оформляли на Мустафу Джемилева», – сказал Цеков.
Имущество Джемилева будет арестовано, поскольку он попал в санкционный список РФ против Украины.
«Немало крымчан в этом списке. В том числе, бывшие известные политики: Сергей Куницын, Андрей Сенченко, который хвалится тем, что перекрыл Северо-Крымский канал, и конечно, представители так называемого меджлиса – Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Все они имеют приличное имущество. Оно будет арестовано. Они не смогут получать доходы с этого имущества. В какой-то степени они до сих пор их получали. Сейчас этого не будет», – сказал Цеков.
Метки: Андрей Сенченко, меджлис, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Санкции против Украины, Сергей Куницын, Сергей Цеков
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