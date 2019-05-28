Названы ключевые люди в аппарате Зеленского

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ключевыми людьми в команде нового президента Украины Владимира Зеленского являются глава администрации президента Андрей Богдан, первый заместитель председателя – Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир (первый помощник) и Андрей Ермак, причем наибольшим доверием Зеленского среди них пользуются Богдан и Шефир, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в интервью киевскому изданию НВ.

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“(Первый заместитель главы АПУ Сергей Трофимов и помощники Президента Сергей Шефир и Андрей Ермак – ред.) – это близкие к Президенту люди. Это топовые фигуры у Президента. Они в принципе с ним формируют его встречи. Когда не может присутствовать Президент – в силу того, что накладывается на другую встречу, – уполномоченные встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан”, – отметил Тимошенко.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан.

При этом он уточнил, что в команде Зеленского есть “топ-двойка” людей – это Богдан и Шефир, которые являются равнозначными по доверию президента и которых он уполномочивает проводить какие-то встречи.