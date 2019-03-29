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29.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Экономика коллапса
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Названы масштабы потерь Украины от разрыва с Россией

От кризиса в отношениях с Россией Украина ежегодно теряет почти половину всей своей экспортной выручки. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политик Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Медведчук отметил, что взаимные санкции и эмбарго не позволяют бюджету Украины получить порядка 20-ти миллиардов долларов.

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«Мы ежегодно теряем от взаимных санкций и ограничений, которые введены и действуют, к сожалению, сегодня между Украиной и Россией, до 20-ти миллиардов экспортной выручки. Вдумайтесь в эту цифру – 20 миллиардов. Весь экспорт Украины во все страны другие составляет по итогу 18-го года 47 миллиардов. А от кризиса в отношениях России и Украины мы теряем экспорта на сумму ежегодно около 20-ти миллиардов», – заявил Медведчук.

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