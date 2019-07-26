Названы мотивы расстрела белорусского дипломата в Турции

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Врачи больницы в Анкаре привели в сознание пострадавшего советника по административным вопросам посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева, в которого накануне стрелял психически неуравновешенный полковник в отставке. К дипломату пустили супругу.

Об этом сообщает агентство Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Операция прошла успешно, сотрудник находился в стабильном состоянии… Его привели в сознание, и мы смогли организовать визит его супруги к нему. Ситуация, конечно, пока остается тяжелой, но врачи нас обнадеживают, мы рассчитываем, что с этого момента он будет выздоравливать, – рассказал посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.

С сыном дипломата, который присутствовал в момент нападения, все благополучно, он находится с мамой.

Посол рассказал, что в посольстве Беларуси в Анкаре Александр Поганшев работает три года. Они с нападавшим живут в одном многоквартирном доме, но назвать их соседями нельзя.

«Там один подъезд, но дом многоквартирный, они жили на разных этажах. Назвать соседом нападавшего нельзя», — сказал Савиных.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что никакой политической подоплеки у нападения нет.

«Около 20 часов вечера сотрудник посольства Беларуси в Турции возвращался домой вместе с сыном, в подъезде дома он столкнулся с данным гражданином, бывшим военнослужащим. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным. В результате этой стычки он выстрелил четыре или пять раз в нашего советника», — сказал Макей.

Он предположил, что нападавший был недоволен поведением детей.

«Возможно, из-за этого у нападавшего и произошел такой психологический всплеск, который и привел к такому исходу. Но это предварительная информация, давайте дождемся результатов расследования», — сказал Макей.

РИА «Новости» приводят слова очевидицы происшествия, которая рассказала, что, даже истекая кровью, дипломат пытался спасти детей от психопата.

«Услышала выстрел, вышла на балкон и увидела, как в сторону будки охраны бежит мой сосед, белорусский дипломат, истекая кровью и держа двух детей за руки. Раздалось еще два выстрела, после чего он упал на колени и уже не поднимался. Охрана схватила детей и затолкала их в будку», – рассказала женщина.

По ее словам, нападавший и раньше устраивал стрельбу в их доме, но полицию не вызывали. После инцидента с дипломатом он покончил с собой у себя дома.