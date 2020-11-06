06.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Происшествия, Россия
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Названы препараты, которыми лечат коронавирусную инфекцию в России


Ранее в России при лечении COVID-19 применялись антималярийные, антиретровирусные препараты, но теперь они практически не используются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известями» рассказала  начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова, отвечая на вопрос, как изменилася схема лечения коронавирусной инфекции по сравнению с началом эпидемии.

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«Весной мы использовали антималярийные, антиретровирусные препараты. Сейчас мы их почти не применяем. Упор делаем на схемы, в которых есть препараты фавипиравира под различными торговыми названиями — это единственное средство, которое официально зарегистрировано для лечения коронавирусной инфекции на территории России», – сказала медик.

По ее словам, такого рода препараты назначаются практически всем пациентам. Что касается эффективности этих лекарств, собеседница изданию говорит, что все зависит от того, на какой стадии человек обращается к врачам.

«У пациентов, которые начинают принимать препарат в более ранние сроки, эффект достигается быстрее, и процент осложнений меньше. Назначение препарата на поздних сроках не дает оснований полагать, что заболевание будет протекать легко и не будет осложнений даже на фоне противовирусной терапии. Здесь вопрос больше не в эффективности препарата, а в том, что вирус уже запустил патологический механизм в организме человека, и препарат на него уже просто не действует», – отметила Трифонова.

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