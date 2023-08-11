Названы причины, по которым Украине не помогла техника НАТО

Очередные поставки танков «Абрамс» на Украину способны лишь продлить конфликт, но не повлиять на его исход. Натовская техника очень сложна, и требует длительного изучения, чтобы использовать весь ее потенциал, а времени на учебу отводится крайне мало.

Об этом в эфире ток-шоу на «Крым 24» заявил доктор исторических наук, профессор кафедры МОиГС СИУ РАНХиГС Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы война шла на территории республики Буркина Фасо по площади, конечно, это было бы очень мощно. Но, учитывая протяжённость фронта, 31 Абрамс может, конечно, сыграть достаточно важную роль где-то на каком-то участке, но это, всё-таки, не танковая дивизия», – подчеркнул Шульга.

Он добавил:

«Есть несколько моментов, которым нас учит новейшая история. Армии, сформированные сравнительно наспех по натовскому образцу, плюс из людей, рожденных и воспитанных на территории бывшего Советского Союза… Мы видели, допустим, в Ираке, когда армия Саддама Хусейна, с советской, по сути, техникой, внезапно стала армией с натовской техникой. Она оказалась в боях против террористов ИГИЛ менее эффективной, чем сирийская армия, которая тоже звёзд с неба, честно говоря, не хватала в то время, но с Ираком случилась совсем беда. То есть, натовская техника хороша по-своему, но она требует освоения, она высокотехнологичная и достаточно сложная», – пояснил Шульга.

Курсы по освоению натовской техники очень короткие, длятся несколько недель, максимум месяц. Для освоения сложной техники этого недостаточно. То же самое, по словам эксперта, было во Вторую Мировую войну, когда в начале у немцев было налётных часов больше, и они сбивали всех, как спелые груши, а потом уже, когда выбили основной костяк, и в СССР стали просто производить больше самолётов, русские ассы стали более квалифицированные, чем немецкие лётчики – тем просто не хватало налёта.

«Такая история была в своё время в Сирии с разницей между бумажными и фактическими данными. Когда в «Свободной сирийской армии» или какой-то из этих проамериканских группировок по документам куча народу отучилась, а по факту там воевало что-то порядка взвода. Мы должны понимать, что денег воруется на ВПК и на всех этих движениях достаточно много, и это идёт и на Западе. Есть история, что через обходные каналы украинский титан попадал в Россию для производства ракет, или украинский Энергоатом освоил деньги на Запорожскую АЭС, которую они не контролируют уже весьма давно. Идёт дикий распил, мы должны это понимать. И распил идёт не только на уровне Украины, но и на уровне тех, кто отправляет, и тех, кто принимает законы. Это ведь очень сложная схема», – указал Шульга.

К тому же, как оказалось, то, что выделяется на Украину, может превратиться в помощь Тайваню. О чем в Конгрессе уже идет разговор.

«Украинская армия, если бы она более детально и больше времени имела на освоение этой техники – толку, конечно, было бы больше. Да, они, конечно, воюют, безусловно. Но как нас учит история, опять же, афганская проамериканская армия была побеждена экстремистской организацией «Талибан» весьма быстро. Это всё к тому, что натовская техника требует длительного освоения», – вновь подчеркнул эксперт.

Он добавил, что есть мнение, что американская техника, особенно лёгкая, больше разрабатывалась для борьбы со небольшими экстремистскими группировками. То есть концептуально и по своим особенностям она не всегда так уж хороша, чтобы воевать против большой армии, будь то армия России или Народная освободительная армия Китая.

«Советский Союз помогал Испании вооружением и военными инструкторами, но республика проиграла потому, что немцы и итальянцы помогали Франко не только техникой, но и живой силой. Просто засылать оружие – это, конечно, противника вымотать, но не победить. Учитывая ещё разницу в демографии и в промышленном потенциале изначальном Российской Федерации и Украины, увы для них и к счастью для нас – у них не получится», – заключил Шульга.