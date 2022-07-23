Названы сроки наступления на Западную Украину

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Новости Украины

Наступление российской армии на Западную Украину начнется поздней осенью.

Об этом на youtube-канале «Клуб «Улица правды» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Операция у нас пойдет до конца. По холоду мы пойдем на Западную Украину. Это, видимо будет поздняя осень. Учитывая высокую газификацию Западной Украины, договариваться будет гораздо проще. Один удар в компрессорную – и все», – сказал Колмогоров.

Он прогнозирует, что к Новому году СВО завершится.

«Многие эксперты сходятся к тому, что Россия достигнет всех своих целей ближе к Новому году. Есть большая вероятность встретить 2023 год без масштабной войны. Но надо понимать, что прекращение боевых действий не означает прекращение огня. Потому что потом будет контртеррористическая операция, где основным ударным кулаком будет уже не армия, а ФСБ, Росгвардия, милиция», – сказал Колмогоров.