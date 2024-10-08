Названы сроки прибытия на Украину французских истребителей Mirage 2000-5 со средствами РЭБ

Сергей Рыжов.  
08.10.2024 11:23
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Франция


Министр обороны Франции Себастьен Лекорню анонсировал в бывшем Твиттере сроки прибытия на Украину французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5.

По его словам, такие поставки  запланированы на январь–март 2025 года. Сами передаваемые Киеву самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню анонсировал в бывшем Твиттере сроки прибытия на Украину французских...

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«Подготовка украинских пилотов и механиков продолжается»,— добавил французский министр.

Передать Украине эти многоцелевые истребители Эмманюэль Макрон пообещал в начале тета этого года.

При этом, точное количество самолетов, которые получат ВСУ, не называлось и тогда, неизвестно оно и теперь. Обучение украинских пилотов управлению истребителями Mirage  идет с марта 2023 года.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработан в 1970-х годах компанией Dassault. С 1984 по 2007 год использовался ВВС Франции в качестве основного боевого самолета, затем на вооружение был принят многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

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