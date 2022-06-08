Названы сроки разгрома группировки ВСУ в Донбассе

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Новости Украины

России необходимо будет пробивать коридор к Приднестровью, на что может уйти порядка трех месяцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, по словам которого, теперь перед российскими Вооруженными силами на Украине стоит несколько основных задач.

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«В первую очередь им предстоит завершить наступательную операцию в Донбассе. Она уже идет к окончанию. Союзным силам предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесен на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки войск. Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев», – сказал аналитик «Известиям»..

Он также не исключает, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может понадобиться провести дополнительные этапы операции в направлении Николаева и Одессы.

«Мы должны обеспечить проход к Приднестровью. При сохранении темпов, мы можем уложиться в три месяца. Следующий за ним этап — освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска. На это уйдет не меньше четырех месяцев. Как пойдет дальше — посмотрим, но остановить российскую армию у ВСУ не получится», – резюмировал Шурыгин.