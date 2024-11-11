Названы сроки завершения позорно долгой эпопеи реконструкции Исторического бульвара в Севастополе

Восстановлением Исторического бульвара в Севастополе займется ППК «Единый заказчик в сфере строительства», и сроки окончания работ обозначены 2026-м годом. Об этом «ForPost» сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году мы заканчиваем реставрацию памятников полностью. Самый большой – памятник Тотлебену, который находится в центре Исторического бульвара уже готов. Сейчас завершаются работы по восстановлению «4 бастиона». Там были сложности, насыпь сползала вниз и приходилось её укреплять. Но в этом году объект сдают. Что касается всего остального, то заниматься восстановлением Исторического бульвара будет единый заказчик – публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». У них есть лимиты, и со следующего года начнется проектирование, восстановление и строительство. Окончание в 2026 году», – уточнил директор музея.

По его словам, технологически все работы можно выполнить в следующем году, были бы средства. Над этим сейчас работают в правительстве Севастополя, чтобы сдвинуть сроки на 2025 год.

«Исторический бульвар состоит из нескольких разделов – это музей-панорама, как твоего центр притяжения, и памятники, к которым уже нужно привязывать благоустройство всей территории. Потому что если один подрядчик будет заниматься благоустройством, другой – памятниками, а третий реставрировать панораму, ничего не сойдётся. Сначала надо сделать памятники, а уже к ним привязывать благоустройство», – пояснил Смородкин.

Исторический бульвар Севастополя был закрыт на реконструкцию в 2018 году. Ею занималась скандальная компания «Меандр», завязанная в ряде коррупционных скандалов, в том числе со строительством нового кукольного театра в Симферополе и реконструкцией Митридатских лестниц в Керчи. Конкретно Историческим бульваром занимался субподрячик «Меандра» фирма «Ирбис», директора которой задержали за хищение 52 млн руб.