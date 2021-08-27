Названы страны, начавшие вмешательство в российские выборы

27.08.2021 10:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Россия уже сталкивается с вмешательством в думские выборы, которые пройдут 17 — 19 сентября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, вмешательство исходит преимущественно от членов НАТО.

«Если говорить конкретно по странам, то это Польша, Нидерланды. Как ни странно, Швеция — глава шведского МИДа уже заявила, что российские выборы пройдут нечестно. Ну и, конечно, Украина, которая будет «верещать» об этом. Они априори эти выборы назначают нечестными», – считает Джабаров.

Он подчеркнул, что все попытки иностранного вмешательства Россия будет пресекать, напомнив о нормах, которые ограничивают деятельность иностранных агентов в России.

В свою очередь председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов говорит, что западные оппоненты приспосабливают свои стратегии под меняющиеся условия и трансформацию российского законодательства.

«Американцы публикуют у себя позиции российских неконструктивных политических сил. Они предпринимают попытку перехватить повестку, чтобы что-то сделать внутри нашей страны. Они будут делать вид, что наши выборы нелегитимны и незаконны. Они это не скрывают, уже практически подготовлены тексты об итогах наших выборов», – рассказал глава комиссии.

Он считает, что зарубежные оппоненты будут активно использовать цифровые платформы и русскоязычный сегмент интернета. Также Климов утверждает, что уже есть готовые черновики о нарушениях на еще не состоявшихся выборах.