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21.09.2021 20:04 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Названы страны, откуда велись кибератаки на российскую систему голосования

Одной из особенностей прошедшей избирательной кампании было расширенное использование информационных компьютерных технологий, чтобы исключить...

Одной из особенностей прошедшей избирательной кампании было расширенное использование информационных компьютерных технологий, чтобы исключить возможность для граждан ряда регионов участие в дистанционном электронном голосовании.

Об этом сегодня на заседании временной комиссию Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета заявил сенатор Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим попытались воспользоваться наши недруги, организовавшие беспрецедентные кибератаки. Их главной целью было затруднить и дискредитировать электронное голосование. Так, только в течение первых часов утреннего голосования 17 сентября до 12 часов по московскому времени были зафиксированы 329 компьютерных атак. Большая часть из них имела целью затруднить доступ пользователей к сервисам дистанционного электронного голосования», – сказал Джабаров.

По его словам, более половины всех атак шла с территории США, а также ряда других иностранных государств. Среди них особо отличились Дания, Южная Корея, Канада, ФРГ, Нидерланды и Арабские Эмираты.

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