Названы страны, откуда велись кибератаки на российскую систему голосования

21.09.2021 20:04 (Мск), Москва, Елена Острякова

Одной из особенностей прошедшей избирательной кампании было расширенное использование информационных компьютерных технологий, чтобы исключить возможность для граждан ряда регионов участие в дистанционном электронном голосовании.

Об этом сегодня на заседании временной комиссию Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета заявил сенатор Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим попытались воспользоваться наши недруги, организовавшие беспрецедентные кибератаки. Их главной целью было затруднить и дискредитировать электронное голосование. Так, только в течение первых часов утреннего голосования 17 сентября до 12 часов по московскому времени были зафиксированы 329 компьютерных атак. Большая часть из них имела целью затруднить доступ пользователей к сервисам дистанционного электронного голосования», – сказал Джабаров.

По его словам, более половины всех атак шла с территории США, а также ряда других иностранных государств. Среди них особо отличились Дания, Южная Корея, Канада, ФРГ, Нидерланды и Арабские Эмираты.