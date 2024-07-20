Названы три города Украины, которым больше всего угрожает блэкаут

Киев, Харьков и Одесса являются самыми опасными с точки зрения возникновения ситуации блэкаутов крупными городами Украины.

Об этом в интервью «Gazeta ua» заявил директор украинского «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каких областях и городах ситуация лучше, чем вообще по Украине?» – спросил ведущий.

«Сейчас есть проблемы транспортировки электроэнергии с правого берега Днепра, где расположены основные генерирующие мощности, на левый. И, соответственно, правый берег чувствует себя лучше, более защищённым. А на левом – линия фронта, выжженная земля.

И проблема с передачей электроэнергии через Днепр объективно существует, и это усложняет ситуацию на левом берегу. Но есть решения, призванные это максимально смягчить», – подчеркнул эксперт.