Названы украинские спецслужбы, ответственные за убийство Захарченко

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

На Украине убийства политиков и диверсии против гражданских объектов Донбасса планируют Главное управление разведки минобороны (ГУР МОУ) и Силы специальных операций МОУ.

Об этом пишет “Российская газета”, официальный печатный орган российского правительства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Издание подчеркивает, что после убийства Александра Захарченко Киев может с удвоенной энергией торпедировать мирный процесс, давно превратившийся для него в обузу, и продолжать войну с собственным народом, приносящую немалый доход ее командующим.

При этом в публикации опровергается заявления СБУ, утверждающего, что лидер ДНР убит в результате “криминальных разборок”. Автор материала указывает, что уровень криминала в Донецке в разы ниже, чем даже в Киеве, что подтверждают сводки украинской полиции.

“И СБУ попросту не может в силу возложенных на эту службу задач убить Захарченко. Настоящим террором – убийствами политиков, командиров ополчения, диверсиями против гражданских объектов на Донбассе – занимаются Главное управление разведки минобороны (ГУР МОУ) и Силы специальных операций МОУ, укомплектованные западными инструкторами и советниками, обладающие значительной долей самостоятельности и не имеющие пресс-службы. Именно эти, настоящие и смертельно опасные враги, через доверенных “блогеров” ранее взяли на себя ответственность за убийство героев Донбасса Арсена Павлова и Михаила Толстых”, – напоминает издание.

“Как бы то ни было, своей цели террористам, состоящим на службе украинского государства, удалось достичь. Возможно, этому способствовало обманчивое ощущение мира на улицах Донецка и в целом в республике, где не запрещают украинский язык и не сносят памятники Тарасу Шевченко. В такой обстановке действительно можно поверить, что перемирия Украиной могут соблюдаться, что с Киевом можно о чем-то договариваться и что мир рано или поздно наступит. Эта человеческая логика стоила жизни воину Александру Захарченко, наладившему в республике мирную жизнь”, – резюмирует “РГ”.

Примечательно, что сразу после теракта в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко, советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков разместил на своей странице в Facebook снимок командующего Сил специальных операций ВСУ Игоря Лунёва.

“Обожаю эту фотку…”, – написал Бирюков, давая понять, какая служба стоит за убийством.