Названы жители Крыма, которые пошли на сделку с хунтой

16.11.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинская фейковая «прокуратура Крыма» возбудила за последние два года 98 уголовных дел против крымчан. В том числе, против 63 бывших депутатов Верховного Совета Крыма и 20 бывших депутатов Севастопольского горсовета.

Об этом в эфире Громадського телевидения заявил начальник управления «прокуратуры АРК» Вадим Лушпиенко.

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«Эти люди обычно не идут на соглашение со следствием, потому что в этом случае им необходимо признать свою вину. Наказание за это преступление предусмотрено большое – от 12 до 15 лет. Они избирают как способ защиты непризнание вины и всячески доказывают, что они не совершали этого преступления», – рассказал Лушпиенко о поведении тех крымчан, которые отваживаются поехать на Украину и попадают под арест.

При этом он назвал три случая сотрудничества со следствием среди обвиненных в измене.

«Это представитель Путина на недавних выборах, замминистра спорта и депутат Евпатории. Они признали вину и помогали в расследовании других преступлений, поэтому получили условный сроки. Сейчас они находятся на Украине и продолжают сотрудничать», – сказал Лушпиенко.