Назвавшая сбродом неонацистов «Азова» Фарион подтвердила, что не жалеет о сказанном

Анатолий Лапин.  
03.01.2024 13:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Русофобия, Украина


Украинские военные, которые общаются на русском языке, не могут быть своими для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявила украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные, которые общаются на русском языке, не могут быть своими для Украины. Об...

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Ей напомнили, что она назвала сбродом военных полка «Азов» (запрещен в РФ), и поинтересовались, не жалеет ли о сказанном, учитывая, что после этого ее лишили работы.

«Нет, это правда. Это правда и все», – ответила националистка.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими. Далее – рация. Ты по рации говоришь на московском языке. Как другие по рации должны сориентироваться, кто это? Используйте язык на войне как границу, – потребовала Фарион.

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