Называет Украину «проституткой»! – Зеленского начали «мочить» у Юли и Пети

05.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Представители штабов и Петра Порошенко, и Юлии Тимошенко предпочли негативно высказаться в адрес комика Владимира Зеленского, который, согласно последним результатам исследований социологов, вырывается на первое место в президентской гонке на Украине.

«Это человек, который ничего не предлагает для своей страны, называет ее проституткой и издевается над ее ценностями. Он не может руководить государством, однако за него могут проголосовать «по приколу», «в отместку». Наша задача не допустить этого и продолжить развитие Украины по выбранному курсу интеграции в ЕС и НАТО», – сказал в интервью газете «Коммерсант» источник, близкий к администрации Порошенко.

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«Участие Владимира Зеленского в президентской кампании объединило избирателей, настроенных против всех. Это попытка раскачать электоральное болото, составляющее более 50% избирателей, и сделать его активной силой. С этой задачей кандидат Зеленский частично справился», – признал собеседник газеты.

«Негативно относятся к Владимиру Зеленскому и в лагере другого фаворита гонки – Юлии Тимошенко», – констатирует издание.

«Своим участием в гонке господин Зеленский размывает протестный электорат и отбирает те голоса, которые могли уйти экс-премьеру», – сокрушаются в «Батькивщине».