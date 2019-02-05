Называет Украину «проституткой»! – Зеленского начали «мочить» у Юли и Пети
Представители штабов и Петра Порошенко, и Юлии Тимошенко предпочли негативно высказаться в адрес комика Владимира Зеленского, который, согласно последним результатам исследований социологов, вырывается на первое место в президентской гонке на Украине.
«Это человек, который ничего не предлагает для своей страны, называет ее проституткой и издевается над ее ценностями. Он не может руководить государством, однако за него могут проголосовать «по приколу», «в отместку». Наша задача не допустить этого и продолжить развитие Украины по выбранному курсу интеграции в ЕС и НАТО», – сказал в интервью газете «Коммерсант» источник, близкий к администрации Порошенко.
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«Участие Владимира Зеленского в президентской кампании объединило избирателей, настроенных против всех. Это попытка раскачать электоральное болото, составляющее более 50% избирателей, и сделать его активной силой. С этой задачей кандидат Зеленский частично справился», – признал собеседник газеты.
«Негативно относятся к Владимиру Зеленскому и в лагере другого фаворита гонки – Юлии Тимошенко», – констатирует издание.
«Своим участием в гонке господин Зеленский размывает протестный электорат и отбирает те голоса, которые могли уйти экс-премьеру», – сокрушаются в «Батькивщине».
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