«Называйте меня русским агентом: нас спасет только мир!» – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
16.01.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 930
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина обречена, если не согласится на мир, пусть даже невыгодный для нее.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от правящей партии, но исключенная из фракции.

Украина обречена, если не согласится на мир, пусть даже невыгодный для нее. Как передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, учитывая весь тот хаос, в котором сейчас находится страна, констатирую точку невозврата. И я считаю, что единственное, что может спасти и сохранить эту эту страну – это мир. Пускай лучше плохой мир, чем хорошая война. Это моя позиция, и я это буду дальше поддерживать. Пускай меня называют российским агентом, пускай меня кем угодно называют», – сказала депутат.

По ее словам, приоритетом должно стать сохранение человеческих жизней.

«Учитывая то, в каком состоянии разрухи находится страна, все ветви власти, в какое вообще полицейское государство превратилась страна, единственное, что ее может спасти от огромного кровопролитиея, которое происходит,  – это мир», – считает Скороход.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить