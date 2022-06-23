«Называл русских освободителями» – жителю Ивано-Франковска грозит пять лет тюрьмы

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Новости Украины

В Ивано-Франковске задержан бывший советский офицер, который не боялся высказывать своё мнение о том, что ВСУ – это фашисты и нацисты, а русские войска – освободители.

О задержании сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фигурант родился в Украине, имеет украинское гражданство и проживает в Ивано-Франковске на протяжении почти тридцати лет. Это не помешало ему быть поклонником идей Русского мира, сторонником российской армии и Владимира Путина. В своем профиле в социальной сети он размещал сообщения в поддержку оккупации Украины, с героизацией российских воинов, восхвалением представителей оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований вроде Захарченко и «Гиви» и тому подобное», – сообщают в ведомстве.

Задержанному сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится «оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

Бывшему советскому офицеру грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы.