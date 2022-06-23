«Называл русских освободителями» – жителю Ивано-Франковска грозит пять лет тюрьмы

23.06.2022  22:18 (Мск), Ивано-Франковск
Тарас Стрельцов .  
Просмотров: 622
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Украина
Новости Украины

В Ивано-Франковске задержан бывший советский офицер, который не боялся высказывать своё мнение о том, что ВСУ – это фашисты и нацисты, а русские войска – освободители.

О задержании сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ивано-Франковске задержан бывший советский офицер, который не боялся высказывать своё мнение о том,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Фигурант родился в Украине, имеет украинское гражданство и проживает в Ивано-Франковске на протяжении почти тридцати лет. Это не помешало ему быть поклонником идей Русского мира, сторонником российской армии и Владимира Путина.

В своем профиле в социальной сети он размещал сообщения в поддержку оккупации Украины, с героизацией российских воинов, восхвалением представителей оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований вроде Захарченко и «Гиви» и тому подобное», – сообщают в ведомстве.

Задержанному сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится «оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

Бывшему советскому офицеру грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть