NBC News: упертость Байдена помешала Пентагону снабдить Украину снарядами с белым фосфором

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NBC News сообщает крайне любопытную подробность из закулисных торгов между Киевом и Вашинтоном по поводу усиления военной поддержки Украины.

Оказывается, высокопоставленные должностные лица Пентагона рекомендовали США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом несколько раз в жесткой форме отвергал это предложение.

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«Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи, включая недавний. По словам чиновников, если это решение будет одобрено, то в объявлении о предоставлении помощи, скорее всего, это химическое вещество не будет указано, как это было с предварительным оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично», – говорится в публикации.

Белый фосфор – это восковидное вещество, которое мгновенно загорается под влиянием кислорода. Он горит при очень высокой температуре и его тяжело потушить. Вещество прилипает к поверхностям — особенно к одежде или коже — и может вызвать смертельные ожоги. Химические вещества в дыме также могут причинить вред легким и глазам.

В войнах 20 века, включая Вторую мировую войну и Вьетнам, США использовали белый фосфор против вражеских войск. Сейчас США используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и укрывательства передвижения войск, а также для создания света и освещения поля боя.

Американский телеканал утверждает, что Пентагон рекомендовал предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для создания света и дыма, а не против российских войск. Впрочем, проверить эти утверждения невозможно, так как они базируются на анонимных источниках.

Конфиденты NBC News в Пентагоне упирают на то, что боеприпасы с белым фосфором не запрещены, и белый фосфор не классифицируется как химическое оружие в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Однако международное право требует от использующих его военных различать военные объекты и районы, где может быть сконцентрировано гражданское население.

Два из конфидентов издания, на словах которых базируется материал, сказали, что стигматизация белого фосфора после Вьетнамской войны и опасения, что он может повлиять на гражданское население, удержали чиновников администрации Байдена от одобрения этой рекомендации.

И это тот случай, когда упертость Белого дома можно только одобрить. В случае с Украиной есть обоснованные опасения насчет того, что попади в руки ВСУ такие боеприпасы, неконвенционального их применения было бы не избежать.