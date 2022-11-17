NBS: Из-за Польши единый фронт поддержки Украины под угрозой

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Новости Украины

Ракетный удар ВСУ по Польше, в ходе которого погибли мирные граждане, вызвал самый серьезный раскол между Украиной и поддерживающими ее странами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет NBC news.

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В публикации говорится, что практически все, кроме представителей киевского режима, пришли к выводу, что залетевшие в Польшу ракеты были украинскими.

«В редком проявлении публичного разногласия Украина и ее западные покровители открыто спорят о том, кто запустил ракету, убившую двух мирных жителей в Польше, члене НАТО. Это может быть самый значительный раскол во время войны между Украиной и ее сторонниками, включая Соединенные Штаты, и он произошел в решающий момент, когда приближается зима, когда российские войска отступают. Хотя США и их союзники назвали инцидент досадной случайностью, резко расходящиеся взгляды на то, что произошло, угрожают подорвать единый фронт, который помогал Киеву сохранять стойкую военную и дипломатическую поддержку со стороны Запада на протяжении почти 9-месячной войны», – отмечается в статье.

В свою очередь бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по России, исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна Эвелин Фаркас обеспокоена сложившейся ситуацией.

«Любые споры, которые у нас есть о том, что произошло, должны обсуждаться за закрытыми дверями. Публично спорить о том, что это была за ракета, служит только помощи России и создает впечатление, будто нам не хватает политической сплоченности и воли противостоять России», – считает Фаркас.

Правда, бывший сотрудник Белого дома и Госдепартамента, Эндрю Вайс, ныне работающий в Фонде Карнеги, надеется, что инцидент не приведет к расколу между Украиной и Западом.

«Войны очень динамичны, изменчивы и непредсказуемы, и в войнах случаются плохие вещи по своей природе. Все это понимают, – оправдывает гибель поляков Вайс. Мне кажется маловероятным, что это станет значимым источником разногласий».