НБУ назвал причину, по которой украинцы выживут при любом кризисе

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские трудовые мигранты в год переводят домой около 13-14 миллиардов в валюте, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью 7 каналу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Реальная сумма, это 13-14 миллиардов долларов. Нельзя сказать точно, даже для НБУ. Это часть денег, которая проходит через банковскую систему, которую можно увидеть и подсчитать. Другая часть провозится наличными”, – сказал Эмал Бахтари.

Существует обмен данными НБУ с центральными банками в других странах. Представители последних, по словам чиновника НБУ, сообщают, сколько у них официально трудоустроено украинцев. Таким образом, проводится оценка, и цифры приблизительные.

Он уточнил, что никаких ограничений на вход валюты из-за границы нет, на выход также почти нет. В последние несколько лет динамика переводов увеличивалась, впрочем, за последний год она замедлилась. Эмал Бахтари не видит перспективы роста динамики в дальнейшем, ведь, по его мнению, “все, кто хотел выехать на заработки – уже выехал” из Украины.

За 2018 год украинские трудовые мигранты переслали в Украину почти 11 млрд долларов.