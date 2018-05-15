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15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Политика, Украина, Финансы

НБУ посоветовал российским банкам выметаться вон из Украины


Национальный банк Украины не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее словам, международные финансовые институции не проявляют к этим банкам какого-либо интереса, поскольку они находятся под санкциями, тогда как среди физических лиц НБУ не видит таких инвесторов, которые могли бы не только приобрести один из банков, но и инвестировать и развивать его.

«Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности — это единственный цивилизированный путь для этих банков», — сказала замглавы центробанка.

Рожкова напомнила, что этим путем уже пошли БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии, и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность.

При этом она добавила, что центробанк не может как-либо ускорить выход банков с российским госкапиталом из Украины.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против «дочек» российских банков.

Кроме того, в марте 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон О санкциях, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

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