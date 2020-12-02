«Не администраторы, а фашисты!» – македонские СМИ о болгарских оккупантах

02.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Патриотическое македонское издание «Денешен Весник» и партия ВМРО-ДПМНЕ выступили с разоблачением угодливых тезисов майданного премьер-министра Зорана Заева, назвавшего болгарских фашистских оккупантов «администраторами».

Издание подготовило ряд материалов, раскрывающих суть болгарской оккупации принадлежавшей Югославии Вардарской Македонии в годы Второй мировой войны.

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«Зоран Заев и его апологеты и соратники…. согласны ли они с версией болгарского районного управления полиции в Скопье о самоубийстве Цветана Димова?» , – задал риторический вопрос пресс-секретарь ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски.

После чего процитировал показания руководителя группы А госбезопасности Районного управления оккупационной полиции Болгарии в македонском Скопье Любомира Йорданова:

«Продержав Цветана Димова в камере, его с первой ночи били по ступням. На следующий день его снова избили. Его избивали еще два-три раза…. Он с трудом вышел из камеры после того, как мы помогли ему. Но он все еще не мог идти, потому что был избит. Когда мы подошли к моему офису, я подтолкнул его к окну. Он прислонился к окну, затем я схватил его за ноги, поднял их и толкнул вниз. Он упал со второго этажа во внутреннюю часть двора на бетон.

В этот момент во дворе находился один из сотрудников Управления. Тогда я пошел и сказал, что Цветан Димов выбросился сам. Я тоже сказал об этом руководителю. Когда я выбросил Цветана Димова в окно при этом присутствовали агенты: Методи Попов – Величков и Трендафилов. Всем агентам было приказано объявить, что Цветан Димов выбросился».

Коммунистический деятель Югославии, македонец Цветан Димов после оккупации Македонии фашистской Болгарией призывал к вооруженной борьбе с оккупантами, за что и был арестован.

Также «Денешен Весник» привело интересный документ, точнее фото с футбольного матча между ФК «Македония» и болгарского ФК «Левски», проходившего в македонском Скопье в 1943 году, где футболисты болгарского клуба вскидывают руку в характерном нацистском приветствии.

«Термины«оккупант», « фашистский» легко вычеркнуть с мемориальных досок и памятников, как подтвердил премьер-министр Зоран Заев в недавнем интервью болгарскому информационному агентству BGNES. Но с исторических фотографий и документов сложно стереть «административное» или «фашистское» приветствие», – комментирует фото издание.

Напомним, что ранее премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в интервью болгарскому агентству BGNES сообщил о том, что в его стране двадцать мемориальных табличек со словами «болгарские фашистские оккупанты» были заменены на нейтральные.

«Болгария – это не фашизм, Болгария – наш друг, – сказал тогда Заев. – Когда-то вначале была администрация. После этого Болгария поднялась вместе с антифашистами, боролась за свободу, за демократию и, несомненно, была частью антифашистского фронта».

Подобную угодливую позицию по отношению к Болгарии Заев занял после того, как София заблокировала переговоры по вступлению Северной Македонии в НАТО, требуя от нее отказаться от македонской идентичности.

Напомним, нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской православной церковью.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, только подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.