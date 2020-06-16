Не Бандерштат: В Донецке продолжаются парады для ветеранов-фронтовиков

16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сразу в нескольких населённых пунктах ДНР за один день общественники и курсанты с представителями администраций провели торжественные парады для ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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14 июня общественное движение «Донецкая Республика» совместно с Донецким высшим общевойсковым командным училищем в Горловке провели торжественный парад для ветеранов Великой Отечественной войны – Василия Никифоровича Попова, Степана Ивановича Полухина и Федора Ивановича Брынцева. Курсанты училища поприветствовали ветеранов и в парадных расчётах прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

Василий Попов служил пехотинцем, артиллеристом, санитаром, связистом, прошел от Горловки до самого Берлина. Участвовал в битвах за Днепр, освобождал Николаев, Брест, Польшу, брал Кёнигсберг и Берлин. Воевал на Первом Украинском, а затем Втором Белорусском фронтах. В сражениях получил контузию и инвалидность. Имеет 8 боевых наград: Ордена Отечественной войны I степени, Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Степан Полухин – родом из далекого хутора Верхнереческого Волгоградской области. В 43-м его призвали на фронт, где он служил связистом. В бою был тяжело ранен и почти год находился в госпитале. Восстановившись, вернулся к службе, но уже в артиллерии. Получив второе ранение, был комиссован. Его подвиги отмечены Орденами Отечественной войны II степени и «За мужество» III степени.

После войны боевые заслуги Степана Полухина сменились трудовыми: до пенсии работал на Машиностроительном заводе в Горловке.

Любопытно, что на год позже в Красную армию призвали Федора Брынцева. Он служил в 36-м отдельном артиллерийском дивизионе 228-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию. Победу встретил в Вене. Но к мирной жизни вернулся гораздо позже – вплоть до 1947 года проходил воинскую службу в Венгрии. Затем переехал в Сталино, где поступил на обучение в Металлургический техникум, и в итоге по распределению попал в Горловку – трудился на Горловском коксохимическом заводе до самой пенсии.

Федор Иванович имеет заслуженные награды: Ордена Отечественной войны I степени, «За мужество», медаль «За взятие Будапешта».

В знак глубокого почтения ветеранам торжественно вручили Благодарственные письма от главы ДНР Дениса Пушилина.

В тот же день торжественный Парад для ветерана Великой Отечественной войны Павла Константиновича Губанова состоялся в прифронтовом посёлке Зайцево на окраине Горловки.

Этот поселок постоянно подвержен обстрелам со стороны украинских военных формирований. Несмотря на это, местные жители собрались, чтобы принять участие в торжественном Параде и выразить свое уважение ветерану.

С 1943 года Павел Константинович служил в Войсках противовоздушной обороны. За доблестную и отважную службу имеет множество наград, среди которых Ордена Отечественной войны II степени, «За мужество» III степени и медаль «За отвагу».

Далее общественники и курсанты отправились в соседнее с Горловкой Енакиево, где состоялся парад для ветеранов Николая Дмитриевича Иванова и Петра Никитовича Сараева.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища построились в развернутый двухшереножный строй. Торжественным мотивом прозвучал государственный гимн, а затем они строевым маршем прошли под песни Великой Победы.

Николай Дмитриевич Иванов по распределению попал в первый Белорусский фронт под руководством маршала Жукова. Шестнадцатилетний парень чинил танки, которые прошли не одно сражение и получили повреждения в ходе боевых действий. Наш герой также участвовал в операции по освобождению Польши. А Победу встретил в Берлине.

За боевые заслуги награжден Орденами Отечественной войны II степени, «За мужество» III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» в этот день сияли и на груди Петра Никитовича Сараева. Шестнадцатилетним парнем он без выходных неустанно ремонтировал боевые корабли, получившие «ранения» в боях. Всю войну прослужил на Черноморском флоте. 9 мая встретил в Германии, где победным парадом прошел вместе с сослуживцами.

Далее участники парада отправились в Шахтёрск, где их дожидался ветеран Великой Отечественной войны Николая Дмитриевича Неделько. Курсанты прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

Когда началась война, ушел на фронт и пропал без вести отец нашего героя. Позднее ему исполнилось 17, и парня призвали служить. Тогда, в 1944-м, в Харцызский военкомат привезли из села Шевченко сразу четырех ребят: двоих оставили для работы в тылу, а Николая Неделько и еще одного парня отправили сначала в Луганск, а потом на фронт. Молодой боец попал в Румынию. Смелый парень принимал участие в Бухарестско-Арадской наступательной операции. День Победы Николай Неделько встретил в Румынии, где проходил службу вплоть до 1951 года, передавая опыт призывникам. После демобилизации вернулся в родное село и устроился на Енакиевский завод, а затем и на шахту. Там познакомился с женой, уроженкой поселка Диканька Полтавской области. Привез ее в отчий дом и прожил с нею счастливую семейную жизнь.

К сожалению, супруги Николая Григорьевича уже нет в живых, однако у ветерана большая и дружная семья: трое детей, семеро внуков и пятеро правнуков, которые вместе с ним разделили радость этого светлого дня.