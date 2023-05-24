Не Белгород, а «Билгород» – львовское ТВ

Украина якобы вообще не имеет отношения к белгородской вылазке украинских диверсантов, и вообще Белгородчина – «исконно украинская область».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил Пётр Костюк, полковник, глава львовской областной организации союза офицеров Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас тут нет, это граждане России с российскими паспортами вторглись на территорию России, мы не являемся агрессором. Однако мы помним, что Белгородщина ещё во времена Руси-Украины входила в Черниговское княжество, и очень хорошо, что вспомнили Оксану Забужко (скандальная украинская писательница-нацистка – ред.), которую надоумила книжка нашего выдающегося историка Плохия, и она говорит, что нужно говорить «Билгород».

Для тех, кто не видит разницы, смотрите – Ленинград, Сталинград, в конце концов Кировоград, град – это российское. А «Билгород» – это украинское, и даже в 1918 году, с 10 апреля по 20 декабря там стоял украинский гарнизон. Мало того, Советская Украина в то время, не владея Харьковом, сделала Белгород столицей, и там несколько дней Белгород был столицей», – рассказывал Костюк, забыв упомянуть исконно русские – Новгород, тверской и рязанский Вышгород, алтайский Славгород, подмосковный Звенигород и Ивангород Ленинградской области.