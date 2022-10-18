Не Белгород, так Курск: ВСУ снова бьют по России

18.10.2022  14:36 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Россия, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня поселок Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли сегодня поселок Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области. Об этом в...

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«Было больше 6 прилетов со стороны Украины. К сожалению получила ранения, слава богу легкие, одна местная жительница. Осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Были перебиты некоторые провода. Сейчас электроснабжение восстановлено. Часть снарядов попала в уже сгоревший дом, часть – не разорвалась. Сейчас работают саперы», – расскказал губернатор.

Он призвал жителей сообщать о неразорвавшихся снарядах.

ВСУ уже третий раз в октябре обстреливает Теткино. В результате первых двух обстрелов два местных жителя получили ранения, пенсионер скончался от сердечного приступа.

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