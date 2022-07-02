Не без «зрады»: как ЮНЕСКО признало борщ украинским

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Новости Украины

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО решил сделать приятное киевским самостийникам, которые ведут спор с Россией за принадлежность борща, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В опубликованном накануне документе ЮНЕСКО был упомянут «украинский борщ»: «Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране».

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил о победе:

«Битва за борщ была начата еще до войны… теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО».

«А москали будут жрать свекольник!» – поддакнул член УНА-УНСО Назар Приходько.

Однако не обошлось без «зрады». Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на деталь в постановлении ЮНЕСКО, которую игнорируют в Киеве.

«Идиоты. Даже читать не умеют. Решение о «культуре приготовления украинского борща». Тем самым подтверждается, что украинский борщ всего лишь один из многих, а не единственный», – написал Соловьёв.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь также передала «привет» главе украинского минкульта.

«Олександре, украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое «современный киевский национализм», приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё. Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом»? Кстати, на заметку националистам, ненавидящим всё русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – намекнула Захарова.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов прокомментировал решение ЮНЕСКО еще более резко.

«Петушки из ЮНЕСКО могут делать любые заявления, ведь и эта организация, и ООН, и всякие там ВТО, МОК, ФИФА, УЕФА и прочее ГОМОФА идут нафиг – они на деле показали свою «независимость» и «политическую неангажированность». Все они – подстилки на службе у пока ещё у мирового гегемона. Когда гегемон зашатается – они сразу же побегут в Москву лизать русскому царю, но он будет непреклонен и на эти оральные ласки не пойдёт. Так что ЮНЕСКО может признать мировым наследием хоть жопу с ушами – нам от этого ни холодно ни жарко. А вот вам жарко точно не будет этой зимой, юнесяне-гомосяне. Держитесь там, хорошего настроения). Борщ наш и точка!» – написал Долгов в своём тг-канале.