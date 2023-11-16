«Не борец»: России вместо Медведчука в Киеве нужен молодой и энергичный Царёв

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Покушением на Олега Царёва украинское ГУР сделало из него будущего лидера новой пророссийской Украины, в каком бы составе и административном устройстве она не была.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил блогер, военный корреспондент Роман Донецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, во всём про российском движении, а оно большое, нет ярких политиков, которые действительно собой могут олицетворять какой-то другой курс для Украины, для тех территорий, которые входят в состав нынешней Украины, и которые могут быть какой-то альтернативой. В этом плане Царев подходит гораздо лучше других. Он относительно молод, он действительно поучаствовал в событиях 2013-14 годов, причём очень ярко поучаствовал. Он до сих пор в публичной сфере присутствует», – подчеркнул оратор.

Усталость от политики и определённая апатия у Царёва есть. Но, по словам Донецкого, как медийно известная персона на Украине, к тому же, пострадавшая от политического террора, Царёв может стать очень популярным среди украинцев, уставших от нынешних националистов во власти.

«Как минимум, это сделает его очень известным человеком и довольно популярным с той стороны – в силу того, что может стать символом другой украинской политики. Потому что все фигуры, которые там появляются именно с проукраинского поля, они занимают нынешнюю проукраинскую политику и позицию. Всё-таки там переформатирование сознания произошло довольно серьёзное, и политическое поле зачищалось в ноль буквально и оставались только те, кто готов идти в нужном направлении, нужном Западу. Я всё-таки надеюсь на кого-то из политиков-мигрантов, которые сохранили свое мышление вне всех нарративов, которые там вбивались», – указал блогер.

В этом плане попытка сделать лидером украинской оппозиции Виктора Медведчука себя не оправдала – он не олицетворяет собой борца, да и по возрасту не подходит для этой роли, считает выступающий.

«Молодых мало. Те, кто на Херсоне и Запорожье засветился, на Донбассе – это россияне. Это уже совсем другой разговор. В том и проблема, что у нас очень мало ярких политиков именно украинцев, и Царёв из них, наверное, самый яркий из медийно известных людей. И он имеет однозначные позиции, по крайней мере, по Украине. Мы пытались все годы «минских соглашений» пытаться влиять на их политическое поле, вырастить там каких-то лидеров общественного мнения, которые будут придерживаться позиции, близкой нам. Чем всё это закончилось, мы видим», – заключил обозреватель.