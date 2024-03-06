«Не боимся русской ядерной дубины»: в Варшаве обещают увеличить расходы на армию
Западные политики не воспринимают всерьёз угрозу российского ядерного оружия и будут продолжать эскалацию.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все лидеры в Европе понимают, что Путин понимает только палку. Никто не боится ядерной дубинки со стороны России, потому что тогда Китай просто заблокирует. Возможности России в этом плане очень ограниченные. Если бы они применили тактическое оружие, то результата никакого, ни на какую политику не повлияет.
Просто погибнет несколько десятков тысяч людей в худшем случае. Но их отрежут полностью от всего. И это проигрыш», – сказал бывший министр.
«Разговор про ядерное оружие употребляется для того, чтобы мобилизовать силы, чтобы западные общества поняли, насколько это серьёзная вещь.
Польша тратит сегодня на оборону не два, а четыре процента. Но не исключено, что будет тратить десять процентов, потому что не желает больше никогда быть рашистской колонией», – подытожил Кульпа.
Спасибо!
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