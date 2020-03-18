18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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«Не боится, а опасается»: Сивохо объяснил, почему Зеленский пляшет под дудку нацистов




Время, когда война на Украине продолжалась из-за идеологических соображений, уже прошло. Сейчас «партия войны» использует радикалов ради экономических и политических дивидендов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, ставший недавно объектом нападения националистов.

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«Идеология на этой войне, наверное, закончилась в 15-м году. Сейчас эта война про экономику больше», – заявил Сивохо

На уточняющий вопрос телеведущего Максима Назарова о том, что же это за «партия войны» в условиях, когда страной управляет Владимир Зеленский и его моно-коалиция в Верховной раде, Сивохо стал увиливать:

«Та, которая изо всех сил формирует общественное мнение, поднимает те активные круги, которые получают выгоду от сложившейся ситуации. Выгода партии войны же не только экономическая. Она может быть в выражении цифр рейтинга, в получении каких-то политических дивидендов».

Президент Зеленский же, по словам Сивохо, опасается праворадикалов: «Я не думаю, что он боится, я думаю, что он, как и всякий мудрый человек, опасается».

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