Не бомбу же на них бросать — эксперт рассказал, как России воздействовать на Румынию

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Конфликт вокруг поставок российской военной техники в Сербию через Румынию может быть решен только политико-дипломатическими методами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко

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«Других методов не существует. Будем рассчитывать, что российский МИД предпримет необходимые усилия. Ноты протеста и работа российского посольства в Бухаресте, может быть эту ситуацию как-то разрешат. Мы же не будем на Румынию сбрасывать атомную бомбу или танки туда вводить. То, что Румыния вставляет палки в колеса транзиту российской военной техники, показывает заангажированность Бухареста и отсутствие нормального желания поддерживать конструктивные отношения с Москвой», – сказал Коротченко.

Румыния блокирует доставку российской бронетехники в Сербию по Дунаю. Речь идет о партии из 30 модернизированных танков Т-72 и 30 боевых бронированных машин БРДМ-2, которые Россия подарила Сербии несколько лет назад. Россия и Сербия являются членами Дунайской комиссии, поэтому действия Румынии противоправны.