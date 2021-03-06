«Не будем ни в чём себя сдерживать» – Пушилин отдал приказ на подавление украинских позиций

06.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Так как все переговорные площадки по Донбассу фактически заблокированы Киевом, а Запад игнорирует осуществляемые украинской армией обстрелы, у ДНР нет никакого смысла себя сдерживать в плане ответного огня на подавление боевых точек противника.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь этот период, были обострения – не обострения, проходили обучение, мы вынуждены были учиться, сейчас всё сформировано, это полноценная армия. Сдерживать в плане ответки мы не будем. Они стреляют – будем подавлять огневые точки», – заявил Пушилин.

«Сейчас мы в эфире, пишет (военкор) Макаренко: «Звуки солидных «минусов» в северной части Донецка радуют посильней весеннего солнца. Наконец-то. Работайте, братья!» – процитировал сообщение ведущий Владимир Соловьёв.

«То есть, стали подавлять ответным огнём боевые позиции?» – уточнил он.

«Ну конечно. Мы до последнего пытались это всё вынести на переговорную площадку. Но сейчас всё заблокировано, они не хотят обсуждать», – ответил глава республики.

«Доходит до маразма, они сейчас гуманитарные грузы прекратили пропускать. Закрыли все КПВВ через Украину для гумконвоев ООН, Красного Креста. Они сейчас уведомили официально, что в связи с обострением – там, цинизм, конечно, в этом обращении: «в связи с тем, что российская сторона вышла из перемирия, мы считаем опасным, нецелесообразным». Там ситуация, на которую не реагируют международники – я не понимаю, почему.

22 числа было на Горловском, Мариупольском направлении обострения, а Еленовке реально было тихо. Приходит письмо, которое попадает и нам. Они информируют ООН и Красный Крест, что увеличилось количество обстрелов населённого пункта Еленовка, сейчас там опасно, ехать туда не нужно. Мы сразу не поняли, к чему это, но на следующий день, по сути, через сутки, там начинается обстрел. Когда была обесточена Еленовка, Сигнальное», – рассказал Пушилин.

«То есть, они предупредили, что там будет опасно, и сами начали стрелять. Ну, послушайте, где реакция международников? Если этой реакции не будет, конечно же, мы себя не будем ни в чём сдерживать», – заверил глава ДНР.