«Не будет бомбить Горловку» – Портнов заявил, что поддерживает Зеленского

19.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины должен начать выполнять Минские соглашения – это все, что нужно для наступления мира на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала Vласть vs Vлащенко заявил бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Бывший чиновник, получивший в Австрии политическое убежище, заявил, что поддерживает на выборах президента кандидата Владимира Зеленского и считает его способным прекратить войну.

“Я считаю, что он точно не будет звонить и говорить “Сбросьте бомбу на Горловку”, что любой переход в другую повестку дня, когда президент не моделирует сам войну, не провоцирует ее с целью мобилизовать свой западно-украинский электорат, с целью заработать дешевый пафос какой-то и понравиться своим заграничным партнерам. Вот одно только это, может прекратить там войну.

Не надо рассказывать про переговоры, как в “Оппоблоке” рассказывают: “Мы поедем на переговоры туда, мы мир будем добиваться”. Да просто надо новому президенту прекратить самому провоцировать военные действия в тех точках, в которых они происходят. Для этого есть Минские соглашения, надо просто захотеть их выполнять. Там все написано”, – заявил Портнов.