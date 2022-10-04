«Не будет хорошо. Либо мы их, либо они – нас» – Царёв

04.10.2022  22:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 458
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Цена проигрыша в войне или любого «договорняка» с Западом в конфликте на Украине в десятки тысяч раз будет выше цены, которую необходимо заплатить за победу.

Об этом в эфире программы «Летучка» на RT заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цена проигрыша в войне или любого «договорняка» с Западом в конфликте на Украине в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Надо понимать, что мы воюем с Западом, не только с Украиной, да и Украина стала другая. Там полгода обучали вооружённые силы, их вооружали, в том числе, за границей, и продолжают вооружать сейчас. Мы в это время как-то считали, что всё будет хорошо. Не будет хорошо. Либо мы победим на фронте, либо проиграем.

Многие считают, что дешевле проиграть. Ну, подумаешь, пойдём на какие-то уступки… Ничего подобного. Цена за проигрыш будет в десятки тысяч раз больше той цены, которую мы бы сейчас могли заплатить за победу. Надо мобилизоваться и бороться, потому что так нельзя. Эти радуются тому, что мы сняли какого-то генерала. Он провалил харьковскую операцию или Красный Лиман, какого-то очередного генерала сняли.

Послушайте, генералов у нас много, если будем каждого снимать за сданный населённый пункт, то, когда мы всё сдадим, у нас останется ещё куча генералов», – сказал Царёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть