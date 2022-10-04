«Не будет хорошо. Либо мы их, либо они – нас» – Царёв

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Новости Украины

Цена проигрыша в войне или любого «договорняка» с Западом в конфликте на Украине в десятки тысяч раз будет выше цены, которую необходимо заплатить за победу.

Об этом в эфире программы «Летучка» на RT заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что мы воюем с Западом, не только с Украиной, да и Украина стала другая. Там полгода обучали вооружённые силы, их вооружали, в том числе, за границей, и продолжают вооружать сейчас. Мы в это время как-то считали, что всё будет хорошо. Не будет хорошо. Либо мы победим на фронте, либо проиграем. Многие считают, что дешевле проиграть. Ну, подумаешь, пойдём на какие-то уступки… Ничего подобного. Цена за проигрыш будет в десятки тысяч раз больше той цены, которую мы бы сейчас могли заплатить за победу. Надо мобилизоваться и бороться, потому что так нельзя. Эти радуются тому, что мы сняли какого-то генерала. Он провалил харьковскую операцию или Красный Лиман, какого-то очередного генерала сняли. Послушайте, генералов у нас много, если будем каждого снимать за сданный населённый пункт, то, когда мы всё сдадим, у нас останется ещё куча генералов», – сказал Царёв.