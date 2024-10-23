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Украинцам пора свыкнуться с мыслью, что у них не получится добиться поражения России, захвата территорий и выплаты репараций.

Об этом в своём видеоблоге заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не победит в этой войне, все ожидания Украины не будут удовлетворены. Не будет возвращения границ 1991 года, потому что эта идея остаётся только дипломатической, а не военной. К тому, чего не может быть, добавляем капитуляцию любой из сторон. Капитуляции Москвы не будет. Вообще, слово «капитуляция» очень кинематографичное, и совсем не политологическое», – рассуждал Дроздов.

«С Гитлером было красиво, но в современных войнах не будет акта капитуляции, не будет репараций, не будет признания вины, международного наказания. Нюрнберга не будет. Это даже не Голливуд, а примитивный, дебильный «Вечерний квартал», который может что-то такое рисовать», – добавил он.