«Не будет ни репараций, ни капитуляции Москвы» – бандеровец излил желчь на Зе-власть

Вадим Москаленко.  
23.10.2024 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам пора свыкнуться с мыслью, что у них не получится добиться поражения России, захвата территорий и выплаты репараций.

Об этом в своём видеоблоге заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора свыкнуться с мыслью, что у них не получится добиться поражения России, захвата...

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«Украина не победит в этой войне, все ожидания Украины не будут удовлетворены. Не будет возвращения границ 1991 года, потому что эта идея остаётся только дипломатической, а не военной.

К тому, чего не может быть, добавляем капитуляцию любой из сторон. Капитуляции Москвы не будет. Вообще, слово «капитуляция» очень кинематографичное, и совсем не политологическое», – рассуждал Дроздов.

«С Гитлером было красиво, но в современных войнах не будет акта капитуляции, не будет репараций, не будет признания вины, международного наказания. Нюрнберга не будет. Это даже не Голливуд, а примитивный, дебильный «Вечерний квартал», который может что-то такое рисовать», – добавил он.

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