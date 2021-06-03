«Не будет ни тебя, ни майданной Украины». Какой сигнал послал Путин Зеленскому

03.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир решил поиграть мускулами, но Москва быстро остудила его воинственный пыл.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил известный российский эксперт-международник, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

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«Посмотрите, что произошло в апреле на российско-украинской границе. Как я понимаю, президент Украины Зеленский решил по внутриполитическим причинам поиграть мускулами, солдат немного подвигать в сторону Донбасса. В Москве подумали, что киевское руководство может заиграться. И решили послать ему и его вашингтонским кураторам сигнал. Потому и сосредоточили большое количество войск по всей границе от Брянска до Крым», – отметил международник.

«Сигнал Киеву был в духе известных слов Путина, что если вы начнете войну на Донбассе, будете пытаться силой восстановить территориальную целостность Украины на этом участке, то тогда ваша государственность может оказаться под вопросом. Сигнал Вашингтону был такой: не забывайте про Саакашвили, который в 2008 году тоже понадеялся на США, считал, что вы ему обещали военную помощь, и пошел ва-банк», – сказал Тренин.

По его словам, это «было грубо и цинично, но посылало абсолютно ясные сигналы».

«Российская политическая культура в целом достаточно цинична, в то время как западная лицемерна. Это не критика, а наблюдение. Я предпочитаю нашу, поскольку она не вводит в заблуждение. Зеленскому был послан сигнал, что не будет ни тебя, ни майданной Украины, если ты двинешься, а американцам сигнал — смотрите за клиентом, он может втянуть вас в войну», – добавил эксперт.