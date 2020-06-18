«Не будет Путина – не будет Лукашенко» – танец продолжается

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии едет на Парад Победы в Москву, потому что это важно для его электората.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политтехнолог Виталий Шкляров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На его месте имело бы смысл поехать и показать дружбу, отношения и сильный жест к Владимиру Путину, прежде всего, для своей же личной безопасности и избирательной кампании. Он будет показывать поддержку России, которая важна для него и большинства белорусов. Нечего строить иллюзий: без России Беларусь экономически просто не выживет. Так что ему это пригодится», – сказал Шкляров.

Он не считает, что нужно всерьез воспринимать риторику Лукашенко, ужесточившуюся в отношении России в последние полтора-два года.

«Это такой давний танец, который Лукашенко обычно исполнял в конце декабря – начале января накануне торгов за газ. Но никуда без России – это главный стратегический партнер – Лукашенко не денется. Не будет Путина – не будет Лукашенко», – сказал Шкляров.

Ранее в своем телеграм-канале политтехнолог опроверг навязываемую официальной белорусской пропагандой идею, что в России хотят свергнуть Лукашенко.

«Так что, Александр Григорьевич, правда, вот кто-кто, а Владимир Владимирович ни о каком вашем свержении даже и не помышляет. Хотя бы даже потому, что вы для него «привычное зло» (с акцентом на «привычное»). А как нам всем хорошо известно, от добра добра не ищут», – написал Шкляров.

Политтехнолог известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель. Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.