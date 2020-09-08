«Не бухать с надзирателями, ждать сюрпризов». Ефремова готовят в реальному сроку

08.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Российскому актеру Михаилу Ефремову, которому сегодня вынесут приговор за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП, нужно придерживаться нескольких правил в местах лишения свободы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с «Московским комсомольцем» Михаил Оркский, представленный изданием как бывший представитель криминального мира, а ныне пенсионер.

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«Я думаю, что в камере с ним не будет блатных или придерживающихся понятий. Сидеть скорее всего он будет с первоходами-ботаниками. Но, сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы.

Первое. Уважать сокамерников и не кичиться своей известностью и избранностью.

Второе. Не поддаваться на провокации сотрудников, которым будет по кайфу с ним забухать. Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок – это шанс «отсохнуть» от водки и стать человеком. Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты. Не исключаю, что Ефремов начнет что-то мастерить.

Третье. Бросить курить.

Четвертое. Продемонстрировать повышенную, может быть даже немного наигранную чистоплотность.

Пятое. Не пропускать прогулок», – сказал Оркский».

Обвинение запросило Ефремову 11 лет лишения свободы. Планируется, что приговор начнут оглашать в 11-00 по московскому времени.

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