Заявления о временной блокировке обмена разведданными Украины с США – лишь ширма. Киев пропустил удары, потому что Россия применила гиперзвуковое оружие, которое не смогли отследить американские радары.

Такую версию в эфире видеоблога норвежского политолога ГленнаДизена озвучил аналитик Александр Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что прекращение обмена разведанными – это попытка скрыть информацию о российских гиперзвуковых ракетах. И мы должны помнить, с чего началась эта история с разведанными. Началось с того, что пару дней назад Киев атаковали шестью гиперзвуковыми ракетами, а сирен воздушной тревоги не было. Я думаю, что они не могут обнаружить эти ракеты…

Возможно, русские переместили пусковые установки ближе к линии фронта, потому что у них больше контроля над линией фронта и воздушным пространством над Украиной. Пусковые установки приблизились, и гиперзвуковые ракеты стали более эффективными. Они быстрее поражают цели в Киеве. И все очень просто.

Соединенные Штаты и их системы предупреждения просто не могут обнаружить это оружие. И они не хотят об этом говорить, потому что, если они в этом признаются, это будет еще хуже, чем прекращение обмена разведданными. Лучше сказать, что «это было связано с погодными условиями»…

Я думаю, что они придумывают оправдание…Это скоростное оружие. Соединенные Штаты не могут его обнаружить, и если они в этом признаются, это будет катастрофой», – заявил Христофору.