Не было никакой остановки обмена развединформацией – просто Россия бьёт оружием, которое не могут засечь США, – эксперт

Анатолий Лапин.  
16.10.2026 14:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2298
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Заявления о временной блокировке обмена разведданными Украины с США – лишь ширма. Киев пропустил удары, потому что Россия применила гиперзвуковое оружие, которое не смогли отследить американские радары.

Такую версию в эфире видеоблога норвежского политолога ГленнаДизена озвучил аналитик Александр Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о временной блокировке обмена разведданными Украины с США – лишь ширма. Киев пропустил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я думаю, что прекращение обмена разведанными – это попытка скрыть информацию о российских гиперзвуковых ракетах. И мы должны помнить, с чего началась эта история с разведанными. Началось с того, что пару дней назад Киев атаковали шестью гиперзвуковыми ракетами, а сирен воздушной тревоги не было. Я думаю, что они не могут обнаружить эти ракеты…

Возможно, русские переместили пусковые установки ближе к линии фронта, потому что у них больше контроля над линией фронта и воздушным пространством над Украиной. Пусковые установки приблизились, и гиперзвуковые ракеты стали более эффективными. Они быстрее поражают цели в Киеве. И все очень просто.

Соединенные Штаты и их системы предупреждения просто не могут обнаружить это оружие. И они не хотят об этом говорить, потому что, если они в этом признаются, это будет еще хуже, чем прекращение обмена разведданными. Лучше сказать, что «это было связано с погодными условиями»…

Я думаю, что они придумывают оправдание…Это скоростное оружие. Соединенные Штаты не могут его обнаружить, и если они в этом признаются, это будет катастрофой», – заявил Христофору.

Метки:

English version :: Читать на английском Не было никакой остановки обмена развединформацией – просто Россия бьёт оружием, которое не могут засечь США, – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора