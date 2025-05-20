Не быть Трампу «миротворцем», пока не уступит Путину – Марков

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Трамп пытался навязать Путину 30-дневное безусловное перемирие, которого требует Киев и глобальный Запад. Но позиция Путина победила – перемирие должно быть шагом общего мирного меморандума.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как и ожидалось, Трамп требовал от Путина, чтобы тот согласился на 30-дневное перемирие без условий. Был сложный, трудный разговор, и задача Путина состояла в том, чтобы убедить Трампа: перемирие на 30 дней приведёт только к более кровавой войне. А оно должно быть шагом к миру, и поэтому сначала нужно договориться о неких общих условиях, и в рамки таких договорённостей уже включать это временное перемирие. Путинская позиция победила, и не потому, что Путин сильнее Трампа – Трамп тоже крутой, сильный мужик, – а потому, что российская позиция значительно ближе к правде, чем позиция Трампа, которая досталась ему в наследство от Байдена», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, после восстановления отношений между Россией и США возобновляется деловое сотрудничество, которое тормозят санкции. Поэтому в ближайшие дни появится информация о договорённостях в этой области.