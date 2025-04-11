«Не быть Украине суверенной – пока жив Путин» – «ястреб» Бен Ходжес недоволен Трампом

Либо у администрации Трампа нет никакой стратегии, либо трамписты откровенно не заинтересованы помочь Украине победить Россию.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Сырский объявил, что похоже, происходит новое российское наступление… потому русские явно не заинтересованы в прекращении огня. И я думаю, что пока Владимир Путин жив, он не согласится на результат, при котором Украина станет сильно суверенной державой. Это не означает, что прекращения огня не может быть, но на Россию должно быть давление, чтобы она его придерживалась. И я не вижу этого со стороны США.

Сейчас, конечно, всё усложняет подход администрации Трампа, которая осуществляла огромное давление на Украину, но не делала никакого давления на Россию, ноль! Я имею в виду, что новые тарифы против них не ввели – на фоне того, что происходит. Все остальные, включительно с островом, на котором живут только пингвины, получили тарифы, а Россия не получила!», – негодовал Ходжес.