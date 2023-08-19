«Не бывает хороших русских» – ЦИПсО объявило врагами Дудя и прочих рослибералов

Российские либеральные блогеры, занимающие «антивоенные» позиции и критикующие СВО, якобы являются проектом российских спецслужб по дестабилизации Украины.

Об этом в интервью своим единомышленникам-неонацистам рассказал военнослужащий ЦИПСО с позывным «Браво», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, какую роль для Украины могут сыграть либеральные российские блогеры, занимающие «антивоенные» позиции – например, Юрий Дудь.

«В данных материалах присутствует психологическое влияние, которое несёт дозированный эффект через некоторую продолжительность времени. Есть материалы для достижения краткосрочного эффекта у аудитории, а это долгосрочная психологическая акция с целью формирования так называемых «хороших русских».

Не бывает «хороших русских», есть хорошая работа информационно-психологических операций врага», – ответил неонацист.