«Не бывает хороших русских» – ЦИПсО объявило врагами Дудя и прочих рослибералов

Вадим Москваленко.  
19.08.2023 22:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Информвойна, Политика, Россия, Украина


Российские либеральные блогеры, занимающие «антивоенные» позиции и критикующие СВО, якобы являются проектом российских спецслужб по дестабилизации Украины.

Об этом в интервью своим единомышленникам-неонацистам рассказал военнослужащий ЦИПСО с позывным «Браво», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские либеральные блогеры, занимающие «антивоенные» позиции и критикующие СВО, якобы являются проектом российских спецслужб...

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Ведущий поинтересовался, какую роль для Украины могут сыграть либеральные российские блогеры, занимающие «антивоенные» позиции – например, Юрий Дудь.

«В данных материалах присутствует психологическое влияние, которое несёт дозированный эффект через некоторую продолжительность времени. Есть материалы для достижения краткосрочного эффекта у аудитории, а это долгосрочная психологическая акция с целью формирования так называемых «хороших русских».

Не бывает «хороших русских», есть хорошая работа информационно-психологических операций врага», – ответил неонацист.

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