Не чернь какая-нибудь — нацисты защищают Стерненко от армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все, как и следовало ожидать — после обращения одесского военкомата в полицию с запросом разыскать и доставить в ТЦК нациста Стерненко, не являющегося по повестке, тот традиционно принялся шутить, зубоскалить, изображая из себя неуязвимого (не впервой).

«С большим изумлением узнал, что я, оказывается, в розыске… Отдельный сюр — в день якобы объявление меня в розыск я находился на встрече в Минобороны… Есть основания полагать, что это может быть привет от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которую требуют наши военные», – говорит Стерненко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

И далее, по скрепам, ублюдок принялся обвинять «систему» в игре на руку России — мол, документ намеренно был слит «вражеским пропагандистам», хотя впервые его опубликовали именно украинские паблики.

Ответ оскорбленных могилизаторов из одесского военкомата не заставил себя ждать:

«Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации. В частности, он уже посетил ТЦК, где оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета и был направлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК)… В своих публичных заявлениях пан Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы «местью» за его критику военных структур. Такие обвинения безосновательны и имеют цель вызвать симпатию у общественности к себе и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК… подрывают доверие к государственным институтам, стоящим на защите нашей страны».

Во как — простым смертным «ухылянтам» живодеры таких предъяв не кидают, а просто отбивают почки на месте и на передок. Стерненко же практически обвинили в покушении на государственность и безопасность страны, а это уже не шутки и, опять-таки, в случае простых смертных потянуло бы на пожизненное.

Кстати, где вы видели, чтобы простые смертные не сидели где-нибудь под корягой, а хамили военным из соцсетей и прочих щелей? Но Стерненко не угомонился и назвал заявление одесского ТЦК «ложью» и «заказом» самого главнокомандующего ВСУ.

«История с моим розыском — прямое указание Сырского, обидевшегося за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Триггером стал эфир от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками», – уверяет нацист.

Кстати, интересно, что обращение военкомата в полицию действительно датировано следующим днем — 28 октября. Но это уже сугубо их, жабье-гадючье дело.

Но далее-то началось что? Правильно — «Свободу нэ спыныты!». То есть «побратымы» массово, как и в случае с протестами под судом, когда Стерненко судили, но не осудили за убийство, встали на его защиту.

«Х… вам, а не Стерненко!», — самый частый комментарий из соцсетей урода.

«Я буду защищать Стерненко!», — заявил его адвокат Маси Найем, ранее отмазавший упыря от срока за убийство.

А теперь внимание — от чего «общественность» и юристы принялись защищать нациста?!. От того, чтобы он родину «бороныты» на фронт не отправился!!! Бинго! От всего того, за что они ратовали годами. За что вместо мрази ежесекундно гибнут ни в чем не повинные люди, которых отправляют умирать насильно. Только сама наци-активная мразь утопать в реках крови не хочет: «Беспредел, не пойдем в армию! Пусть чернь идет».

А впрочем, это же для них так типично.