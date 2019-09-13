«Не читал. Не смотрел»: Депутаты Зеленского признались, что ничего не знают о творчестве Сенцова

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народные депутаты из фракции партии “Слуга народа” не знакомы с творчеством освобожденного на днях по обмену из заключения в РФ Олега Сенцова и равнодушны к нему, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое открытие сделало киевское издание УНН, чей корреспондент поинтересовался у нардепов от пропрезидентской партии, знакомо ли им творчество Сенцова.

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“Учитывая последние события, и не смотря последние события, я, к сожалению, не смотрел, и не читал книги Олега Сенцова, я просто знаю о нем от друзей. Моя занятость была связана с другими вещами, и на литературу, фильмы мало находилось времени”, – сказал нардеп Юрий Камельчук (округ № 124 во Львовской области).

“Честно, нет, но я знаю эту историю Сенцова, и то, в чем его обвиняли, и то, что журналисты спросили его, в чем вас осуждали – это очень интересная была история, но …”, – сказал Сергей Штепа (округ № 77 Запорожская область).

“Хотел посетить его пьесу, которая выходила, но, к сожалению, посетить не смог. Книги не читал, и на самом деле, когда он вернулся, с Олегом не имел возможности увидеться, несмотря на то, что я крымчанин, и его боль мне понятна. Но пока не виделись вживую, но надеюсь, что, по крайней мере, пьесу посещу”, – сказал Виталий Безгин (№ 77 в списке).

“Нет, потому что мне никогда было. Я очень занятой человек”, – сказал Татьяна Рябуха (округ № 157 Сумская область).

“Нет. Я интересовалась его биографией, проявлением патриотизма, потом поддерживала его, но не выделяла его из остальных заключенных, не только политзаключенных, но и просто других людей. На сегодня, по сути, я несколько раз поднимала вопрос в департаменте социальной политики, и мы встречались с родственниками этих людей для того, чтобы… есть процедура, когда признается гражданин, заключенный в России, как человек, попавший в определенные необъективные условия обвинений, и это способствует их освобождению. Поэтому, моя роль была в том, чтобы помочь родственникам получить от своих мужей, сыновей, дочерей, заявления о том, что … ну, определенная процедура из колоний, из СИЗО и колоний, для того, чтобы способствовать их возвращению”, – сказала Лада Булах (№ 89 в списке).

“Нет, к сожалению, не смотрел, не читал. Я люблю книги, но я читаю в основном профессиональную литературу, по тематике о постоянном транспортном планировании, по урбанистике, архитектуре…”, – сказал Александр Горенюк (округ № 136 Одесской области) .

“К сожалению, мне не довелось познакомиться с его творчеством более близко. Я видел некоторые его работы, но только в описательном хрестоматийном осмотре: Википедия, критика его трудов”, – сказал Николай Стефанчук (округ № 187 в Хмельницком).

Хоть на Украине Сенцова и принято называть “режиссером”, однако его “творческое наследие” довольно скромное. В 2008 году Олег Сенцов снял короткометражный фильм “Хорошо ловится рыбка-бананка”, в 2009 – “Год Быка”. В 2012 году вышел полнометражный фильм “Гамер”. Также в активе Сенцова есть незавершенный фильм “Носорог”.

В заключении Сенцов написал ряд рассказов, которые были опубликованы в 2015 году. Также он является автором сборника рассказов “Жизня”. 22 сентября во Львове планируется презентация книги Сенцова “Маркетер”.