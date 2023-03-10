«Не читал, но осуждаю»: саакашисты против использования опыта США

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Внесенный в грузинский парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния», из-за которого в Тбилиси вспыхнули беспорядки, фактически списан с американского

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава Госканцелярии Грузии, политолог Петре Мамрадзе, отвечая на вопрос, почему этот документ называют «русским».

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«Произошла интересная вещь. На Западе на всех уровнях начались заявления, что это «российский закон». «Мечта» говорит, что он будет послан на экспертизу Венецианской комиссии. Им отвечают: «А нам неинтересно», – сказал Мамрадзе «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что инициаторы законопроекта представили для сравнения два варианта.

«Один – это точный перевод с английского текста американского закона, который гораздо жестче. В грузинском варианте за основу взяли американский, но убрали оттуда все репрессивное – штрафы, приостановку деятельности этих НПО, тюремное заключение, которое в США предусмотрено до 5 лет. В грузинском варианте оставили только прозрачность. Надо только заполнить декларацию, чтобы можно было опубликовать, кто сколько и от кого денег получает. И больше ничего», – отметил эксперт.

Он говорит, что был ошарашен той реакцией, которая последовала в том числе и от многих западных деятелей.

«Я цитирую: «А нам неинтересно, что там написано. Мы его читать вообще не собираемся». Президент Зурабишвили, находясь в США, так и сказала: «Я не собираюсь его читать. Это русский закон, который полностью закрывает дорогу Грузии на Запад». Если ты не читала, то откуда знаешь, что он русский? Может быть, он китайский?», – недоумевает экс-глава Госканцелярии Грузии.

По его мнению, ответственность за волну возмущения, которую вызвал написанный по американскому образцу законопроект, лежит на правящей партии и группе «Народная сила», которые подобрали очень плохое время для выдвижения своей инициативы и неверно представили этот закон, что «дало возможность сторонникам Саакашвили начать эту кампанию».